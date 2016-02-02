KADEK ''Deprem'' konulu sempozyum düzenledi

EDİRNE (AA) - Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KADEK) tarafından ''deprem'' konulu sempozyum düzenlendi.

Derneğin Başkanı Burcu Özgür Tozluklu, Keşan Sanayi ve Ticaret Odası'nın (KTSO) konferans salonunda düzenlenen sempozyumda, her an doğal afet olabileceğini söyledi.

KADEK'in afetlerden etkilenen vatandaşların yardımına en hızlı ve donanımlı şekilde koşmak için çalışmalar yaptığını belirten Tozluklu, "Derneğimizin kurulmasında Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ile Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Aktan'ın katkıları büyüktür, çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tozluklu, Keşan Belediyesi, KTSO ve Edirne Arama Kurtarma Derneği'nin sempozyuma katkı sağladığını ifade etti.

İş güvenliği uzmanı makine mühendisi Erhan Engin ise kazaların yüzde 98'inin önlenebileceğini, yüzde 2'lik kısmın da arama kurtarma derneklerinin çabaları ile en az kayıpla atlatılabileceğini vurguladı.

Türkiye'de 4 saatte bir iş kazası meydana geldiğini ifade eden Engin, her yıl çok sayıda kişinin iş kazasından hayatını kaybettiğini vurguladı.

Sempozyuma, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkan yardımcıları Cengizhan Aktan ve Barış Keleş, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Ertürk Öztürk, Keşan İlçe jandarma Komutanı Mahir Sağlık, Keşan İlçe Sağlık Müdürü Ergün Kurtar, KTSO Başkanı Yüksel Alioğlu, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Yasin Paçaman ve itfaiye personeli, siyasi parti ve dernek temsilcileri ile ilgili vatandaşlar katıldı.