Lalapaşa'da arıcılık kursu

EDİRNE (AA) - Lalapaşa Bal Üreticileri Birliği tarafından düzenlenen arıcılık kursunu tamamlayan 40 kursiyere düzenlenen törenle belgeleri verildi.

Lalapaşa Kaymakamı Fatih Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, bal üretimi için ilçenin çeşitli bitki örtüsü ve uygun iklim şartlarına uygun olduğunu söyledi.

Arıcılığın önemli bir sektör olduğunu aktaran Yılmaz, "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Devrim Oskay arıcılara yerinde ve teorik eğitim verdi. Eğitimlerde, arıcılığın durumu, bal arısı kolonisinde yaşayan bireylerin anatomileri, fizyolojileri ve sosyal yaşantıları, yeni koloni oluşturma ve yönetimi teknikleri, bal arısı hastalıkları ile zararlıları ile mücadele anlatıldı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yılmaz ve Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah 40 kursiyere belgelerini verdi.