EDİRNE (AA) - Edirne Sağlık Müdürlüğü obeziteye karşı spor yapmanın şart olduğu bildirildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, obezite tedavisinin bireyin kararlılığı ve etkin olarak katılımını gerektiren tedavisi zorunlu uzun ve süreklilik arz eden bir süreç olduğu belirtildi.

Obezite tedavisinde hekim, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistten oluşan bir ekibin gerektiği aktarılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları ile obezite ile mücadele eylem planı kapsamında, belediyeler daha fazla spor alanı yaratmakta, yeşil alanlar ve spor tesisleri çoğaltılmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına atılan mesaj ile obezite ile mücadelenin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Düzenli yapılan spor ve fiziksel aktiviteler ile obezitenin önüne geçilebileceği vurgulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Obeziteye neden olan etmenlerin tam olarak açıklanamadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Obeziteye karşı spor yapmak şart. Aşırı ve yanlış beslenme ile fiziksel aktivite yetersizliği obezitenin en önemli nedenleri olarak kabul edilmektedir. Bu faktörlerin yanı sıra genetik, çevresel, nörolojik, fizyolojik, biyokimyasal, sosyo-kültürel ve psikolojik pek çok faktör birbiri ile ilişkili olarak obezite oluşumuna neden olmaktadır. Tüm dünyada özellikle çocukluk çağı obezitesindeki artışın sadece genetik yapıdaki değişikliklerle açıklanamayacak derecede fazla olması nedeniyle, obezitenin oluşumunda çevresel faktörlerin rolünün ön planda olduğu kabul edilmektedir. Obezite tedavisinde amaç, gerçekçi bir vücut ağırlığı kaybı hedeflenerek obeziteye ilişkin riskleri azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir."