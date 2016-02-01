Trakya Oda Orkestrası'ndan klasik müzik konseri

EDİRNE (AA) - Trakya Oda Orkestrası, Edirne Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında konser verdi.Alper Çam'ın şefliğini yaptığı Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meriç Konferans Salonu'ndaki konserin solistliğini Batuhan Işık yaptı.Çam konserin ardın yaptığı konuşmada, kendilerine konser verme fırsatı veren Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etti.Edirne'nin kültür ve sanat açısından gelişmiş bir şehir olduğunu aktaran Çam, "Katılımın yoğun olması bizi memnun ediyor. Sanata ve sanatçıya gösterdikleri duyarlıktan dolayı Edirnelilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.