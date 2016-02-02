Yunan çiftçilerin eylemi

EDİRNE (AA) - Yunan çiftçilerin eylemleri nedeniyle İpsala Sınır Kapısı'nda tır trafiğinde aksamalar yaşandı.

Yunanistan'da, hükümetin tarım sektörüne getirdiği ek vergi ve sosyal güvenlik yasasında yapmak istediği değişikliklere itiraz eden çiftçiler eylemlerini sürdürüyor.

Çiftçi sendikalarının ortak kararıyla geçen hafta başlatılan eylem kapsamında, ülkede çiftçiler çeşitli bölgelerde traktörleriyle zaman zaman yolları kapatarak geçişlere izin vermiyor. Yunanistan - Türkiye arasındaki Kipi Sınır Kapısı'nda da gerçekleşen eylem Türk tarafında tır trafiğinde aksamaya neden oldu.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Müslüm Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kipi Sınır Kapısı'nda devam eden eylem nedeniyle tır trafiğinde aksamalar meydana geldiğini belirtti.

Eylem nedeniyle İpsala Sınır Kapısı'nda 3,5 kilometreye yakın tır kuyruğu oluştuğunu dile getiren Yalçın, "Otobüs, küçük araç ve bozulacak yük taşıyan tır harici geçişler gerçekleşmiyor. Bu nedenle İpsala Sınır Kapısı'nda tır kuyrukları meydana geldi. Eylemin ne zaman biteceği yönünde gelen bir bilgi de yok" dedi.







