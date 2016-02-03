Yunan çiftçilerin eylemi

EDİRNE (AA) - Yunan çiftçilerin eylemleri nedeniyle İpsala Sınır Kapısı'nda tır trafiğinde aksamalar devam ediyor.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İpsala Gümrük Kapısı'nın karşısında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nda, Yunan çiftçiler tarafından ulusal ve uluslararası yolların traktörlerle kapatılması suretiyle 2 gün önce başlatılan eylem bugün de devam ediyor.

Eylem nedeniyle, çabuk bozulabilir ve taşınması özel düzenek gerektiren eşyaları taşıyan kamyon ve tırların, yolcu otobüsü ve otomobillerin Yunanistan'a girişine izin veriliyor. Bunun haricinde bulunan boş ve ticari eşya taşıyan tırların Yunanistan'a girişine müsaade edilmiyor.

Yunanistan'da, hükümetin tarım sektörüne getirdiği ek vergi ve sosyal güvenlik yasasında yapmak istediği değişikliklere itiraz eden çiftçilerin Kipi Sınır Kapısı'ndaki eylemleri sürüyor.