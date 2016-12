Bakan Çelik ekmek fiyatına isyan etti!

RADİKAL -Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, ekmek ve et fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Ekmek fiyatını keyfi uygulamalarla karşı karşıya bırakamayız. Kimsenin kârında gözümüz yok. Tabii ticari faaliyettir. Bir il, 70, 75 kuruşa satarken yanıbaşındaki il 1 liraya satıyor, bunun izahı yok. İthal edeceğimiz anlamına gelmez ama her an ithal edebiliriz" dedi.

"EKMEK FİYATINI KEYFİ UYGULAMALARLA KARŞI KARŞIYA BIRAKAMAYIZ"

Ekmek fiyatlarındaki tartışmalara ilişkin Çelik, "Zaruri bir gıda maddesi olarak fiyatının keyfiyeti konusunda mevzuatın bize yüklediği sorumluluklar var. Vatandaşları keyfi uygulamalarla karşı karşıya bırakamayız. Kimsenin kârında gözümüz yok. Tabii ticari faaliyettir. Bir il, 70, 75 kuruşa satarken yanıbaşındaki il 1 liraya satıyor, bunun izahı yok" diye konuştu.

"İTHAL EDECEĞİMİZ ANLAMINA GELMEZ AMA HER AN İTHAL EDEBİLİRİZ"

Et fiyatlarındaki artışa ve olası et ithaline ilişkin Çelik şu ifadeleri kullandı: "Burada hedefimiz hayvan sayısını artırmak. Süt olmadan et olmaz. Sütle ilgili bazı tıkanıklığı gidermek için kararlar almıştık. 2016 yılında hayvancılık desteklerimiz devreye girmiş olacak. Hayvancılıkla uğraşanlar rahat olsun, biz onların destekçisi olacağız. Üreticiyi korurken, tüketiciyi de koruma yükümlülüğümüz var.

SPEKÜLATÖRLERİN OYNADIĞI OYUNLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Spekülatörlere karşı et ithalatı imkanımız var. Bu bizim önceliğimiz, arzu ettiğimiz bir şey değil. İthal edeceğimiz anlamına gelmez. Ama her an ithal edebiliriz. Spekülatörlerin oynadığı oyunla karşı karşıyayız. Spekülatörlere fırsat verilmemeli.

GÜNEYDOĞU'DA TERÖRÜN HAYVAN VARLIĞINA ETKİSİ

Güneydoğu'da bazı basın yayın organlarında bazı değerlendirmeler oluyor. Tabi ki terörün her alana olumsuz yansımaları var. Ortadoğu'daki savaş ortamı ister istemez hayvan varlığını etkileme konusunda tabi ki etkiliyordur. Onu takip ediyoruz. Doğu, Güneydoğu ve iç Anadolu'da hayvan varlığı bakımından negatif bir durum söz konusu değil." (DHA)