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Bankaların toplam net kârı 2015 yılında 26 milyar lirayı aştı

Bankaların toplam net kârı 2015 yılında 26 milyar lirayı aştı
Bankaların toplam net kârı 2015 yılında 26 milyar lirayı aştı
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Bankacılık sektörünün net kârı 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6.0 dolayında artışla 26.06 milyar liraya yükseldi

RADİKAL - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 2015 yılı verilerine göre sektörün 2014 sonunda yüzde 12.3 olan özkaynak kârlılığı 2015 sonunda yüzde 11.3'e indi.     

BDDK verilerine göre, 2015'te sektörün kredileri de yaklaşık yüzde 20 artarak 1.48 trilyon liraya, takipteki alacaklar ise yüzde 30.5 artarak 47.5 milyar liraya ulaştı.

Böylece, brüt takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı da 2014 sonundaki yüzde 2.9'dan yüzde 3.1'e yükseldi. Sektörün aktif büyüklüğü aynı dönemde yüzde 18.2 artarak 2.36 trilyon lira oldu. 

Toplam mevduat büyüklüğü 1.25 trilyon liraya çıkan bankacılık sektörünün toplam özkaynakları da 2015 sonu itibarıyla 262.2 milyar lira olarak gerçekleşti. 

Bankaların 2014 sonunda yüzde 16.28 olan sermaye yeterlilik rasyosu da 2015 sonunda yüzde 15.56'ya geriledi. 

bigPara.com

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