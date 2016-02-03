Enflasyondan 2016'ya hızlı başlangıç

RADİKAL - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre Ocak ayında TÜFE yıllık 9,58 yüzde arttı. Beklenti yıllık yüzde 9,50 seviyesindeydi.



TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,82, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,87 artış gerçekleşti.

EN ÇOK ARTIŞ ALKOL VE SİGARADA

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde %4.28, çeşitli mal ve hizmetlerde %2.71, sağlıkta % 2,42, eğlence ve kültürde %2,09 artış gerçekleşti.

285 MADDENİN FİYATINDA ARTIŞ

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %10,67 ile TR62 (Adana, Mersin) ve TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgelerinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %8,56 ile TR31 (İzmir) bölgesinde gerçekleşti.

Ocak 2016’da endekste kapsanan 417 maddeden; 29 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 285 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.