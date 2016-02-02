Gümrük Bakanlığı 17 bin 336 lira maaşla personel arıyor

RADİKAL-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 14 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Sözlü sınavla alınacak personele, 17 bin 336 TL'ye kadar maaş verilecek. Cumhuriyet'te yer alan habere göre adayların, fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olması gerekiyor. İsteklilerin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formunu doldurulduktan sonra, belgelerle beraber, 08-22 Şubat 2016 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yolu ile müracaat etmesi gerekiyor.

ARANAN KADROLAR VE ÜCRETLERİ ŞÖYLE:

1 iş analisti, 8 bin 668 lira.

1 veri tabanı programlama, 8 bin 668 lira.

1 ağ sistemleri uzmanı, 8 bin 668 lira.

1 SOME (siber olaylara müdahale ekibi) uzmanı, 8 bin 668 lira.

2 yazılım geliştirmede ileri seviyede yazılım uzmanı, 13 bin 2 lira.

1 yazılım güvenlik/test yöneticisi, 13 bin 2 lira.

2 sistem uzmanı, 13 bin 2 lira.

2 yazılım takım lideri ve çözüm mimarı, 17 bin 336 lira.

1 veri tabanı yöneticisi, 17 bin 336 lira.

1 sunucu ve veri depolama yöneticisi, 17 bin 336 lira.

1 bilgi güvenliği yöneticisi, 17 bin 336 lira.

PEKİ NORMAL MEMURLAR NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Yapılan yeni düzenlemelerin ardından 2016 yılı için memur maaşları zam oranı 6+5 olurken, 2017 yılı için memur maaşları zammı 3+4 olarak belirlenmişti. Memur maaşı zamlarının belli olmasından sonra yapılan konfederasyonun hesaplamasına göre; yeni memur maaşı zam oranıyla işe yeni giren birinin maaşı sosyal yardımlarla ocak ayında 2 bin 151 TL'ye Temmuz'da 2 bin 259 TL'ye yükselecek. 16 yıllık bir öğretmen ise ocak ayında 2 bin 860 TL, Temmuz'dan sonra ise 3 bin 4 TL'ye yükselecek. 16 yıllık bir pratisyen tabibin maaşı 4 bin 62 TL’den, ocak ayında 4 bin 306 TL’ye; Temmuz’da da 4 bin 521 TL’ye çıkacak. Türkiye Kamu-Sen Arge merkezinin çalışmasına göre aynı dönemlerde Başbakanlık Müsteşarı'nın maaşı da 8 bin 712 TL'ye kadar yükselebilecek.