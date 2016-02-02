Yerel Haberler

IMF: Türkiye'nin güçlü büyümesi yüksek enflasyonla sürecek

IMF: Türkiye'nin güçlü büyümesi yüksek enflasyonla sürecek
IMF: Türkiye'nin güçlü büyümesi yüksek enflasyonla sürecek
A+ A-
Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ekonomisinde güçlü büyümenin 2016 yılında da süreceğine, ancak bu kez büyümeye yüksek enflasyonun eşlik edeceğine dikkat çekti.

RADİKAL - Yıllık olağan 4. madde gözden geçirme görüşmelerinin tamamlanmasının ardından IMF heyetinin yaptığı açıklamada,  Türkiye ekonomisinin önündeki ana zorluklardan birinin dış dengesizlikleri azaltmak ve potansiyel büyümeyi yukarı çekmek olduğu vurgulandı.

Petrol fiyatklarındaki geri çekilmeye bağlı olarak yaşanan cari açıktaki daralmanın "memnuniyet verici" olduğunu belirten IMF, diğer yandan "dış dengesizlikler sürdüğüne" de dikkat çekti. IMF, sürmekte olan dış dengesizlikleri gidermek ve enflasyonu düşürmek için "daha sıkı maliye politikası"nın yardımcı olacağı uyarısında bulundu.

Türkiye ekonomisinin 2016'da yüzde 3.5 ile yüzde 4 arasında büyümesinin beklendiğine işaret edilen  IMF açıklamasında, "Türkiye ekonomisinde bu yıl güçlü büyüme sürecek; ancak yüksek enflasyon eşlik edecek" denildi.

Enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine yaklaştırmak için daha sıkı bir para politikası duruşunun gerekli olduğu da vurgulanan açıklamada, "Para politikasının etkinliğini artırmak için politika çerçevesi sadeleştirilmeli. Ayrıca, asgari ücretteki artış bazı faydalar sağlayabilir ancak riskler de yaratıyor. Ekonominin yeniden dengelenme sürecinde iddialı yapısal reform gündemi önem taşıyor" konularına dikkat çekildi.

bigPara.com

    Radikale Devam Edin
    Politika
    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Dünya
    Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

    Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

    Spor
    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Hayat
    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Türkiye
    Anayasa Mahkemesi'nden 'baz istasyonu' kararı

    Anayasa Mahkemesi'nden 'baz istasyonu' kararı

    Kültür
    2015'te 'Cimri' mi olur ya... Olur!

    2015'te 'Cimri' mi olur ya... Olur!

    Sinema
    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Çevre
    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Otomotiv
    Satılan her 100 araçtan 16'sı SUV oldu

    Satılan her 100 araçtan 16'sı SUV oldu

    Radikalist
    Bu fotoğrafta kaç kişi var?

    Bu fotoğrafta kaç kişi var?