IMF: Türkiye'nin güçlü büyümesi yüksek enflasyonla sürecek

RADİKAL - Yıllık olağan 4. madde gözden geçirme görüşmelerinin tamamlanmasının ardından IMF heyetinin yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin önündeki ana zorluklardan birinin dış dengesizlikleri azaltmak ve potansiyel büyümeyi yukarı çekmek olduğu vurgulandı.

Petrol fiyatklarındaki geri çekilmeye bağlı olarak yaşanan cari açıktaki daralmanın "memnuniyet verici" olduğunu belirten IMF, diğer yandan "dış dengesizlikler sürdüğüne" de dikkat çekti. IMF, sürmekte olan dış dengesizlikleri gidermek ve enflasyonu düşürmek için "daha sıkı maliye politikası"nın yardımcı olacağı uyarısında bulundu.

Türkiye ekonomisinin 2016'da yüzde 3.5 ile yüzde 4 arasında büyümesinin beklendiğine işaret edilen IMF açıklamasında, "Türkiye ekonomisinde bu yıl güçlü büyüme sürecek; ancak yüksek enflasyon eşlik edecek" denildi.

Enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine yaklaştırmak için daha sıkı bir para politikası duruşunun gerekli olduğu da vurgulanan açıklamada, "Para politikasının etkinliğini artırmak için politika çerçevesi sadeleştirilmeli. Ayrıca, asgari ücretteki artış bazı faydalar sağlayabilir ancak riskler de yaratıyor. Ekonominin yeniden dengelenme sürecinde iddialı yapısal reform gündemi önem taşıyor" konularına dikkat çekildi.