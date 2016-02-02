Yerel Haberler

İran Türkiye'ye verdiği gazda indirim yapacak

İran Türkiye'ye verdiği gazda indirim yapacak
İran Türkiye'ye verdiği gazda indirim yapacak
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İran haber ajansı Shana'nın haberine göre Uluslararası Tahkim Mahkemesi Türkiye'nin İran'dan ithal ettiği doğalgazın fiyatında yüzde 10-15'lik indirim yapılması kararını verdi.

Shana Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İran gaz şirketi Direktörü Hamidreza Araghi, Türkiye'nin İran'dan aldığı doğalgazın fiyatında yüzde 35.5'lik bir indirim talebinde bulunduğunu belirterek, "Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Türkiye'nin aldığı gazda yüzde 10-15'lik bir indirime karar verdi" dedi.

Türkiye, yıllık 10 milyar metreküp doğalgaz aldığı İran'a karşı iki ayrı tahkim davası açmıştı. İran'a karşı 2012 yılında açılan bu davalardan biri fiyatların yüksekliği, diğeri ise eksik teslimat gerekçesiyle açılmıştı. Ancak eksik teslimat ile ilgili Türkiye'nin açtığı davada İran haklı bulunmuştu.

BOTAŞ fiyatların yüksekliği nedeniyle 2004'te İran'a karşı açtığı davada yüzde 16.5'lik bir indirim kazanmış ve 900 milyon doların üzerinde bir tahsilat gerçekleştirmişti.

(REUTERS)

bigPara.com

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