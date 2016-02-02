Yerel Haberler

İran'dan Türkiye açıklaması: Doğalgaz fiyatını indirmeyeceğiz!

İran'dan Türkiye açıklaması: Doğalgaz fiyatını indirmeyeceğiz!
İran'dan Türkiye açıklaması: Doğalgaz fiyatını indirmeyeceğiz!
A+ A-
İran Ulusal Gaz Şirketi, Türkiye'ye yüzde 10-15 arasında doğalgaz indirimi yapılmayacağını iki ülke arasındaki davanın devam ettiğini açıkladı.

RADİKAL - İran Ulusal Gaz Şirketi (NIGC) yaptığı açıklamada tahkim mahkemesinin henüz son kararını vermediğini davanın devam ettiğini vurguladı. NIGC açıklamasına şöyle devam etti: Şu anki doğalgaz fiyatlarımızı koruyacağız. Bizceihracat fiyatlarımız makul. Bir önceki BOTAŞ davasının da lehimize sonuçlandığını hatırlatıyoruz.

İRAN HABER AJANSI İNDİRİM DEMİŞTİ

Sabah saatlerinde Reuters haber ajansının Shana Haber Ajansı'na dayandırarak verdiği haberde, İran gaz şirketi Direktörü Hamidreza Araghi, Türkiye'nin İran'dan aldığı doğalgazın fiyatında yüzde 35.5'lik bir indirim talebinde bulunduğunu belirtmiş ve "Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Türkiye'nin aldığı gazda yüzde 10-15'lik bir indirime karar verdi" demişti.

İran Türkiye'ye verdiği gazda indirim yapacak

BERAT DA AÇIKLAMA YAPTI

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin İran'dan alınan doğalgazın fiyatı konusunda Türkiye lehine yüzde 13.3 ile 15.8 arasında bir indirim kararı verdiğini belirterek, taraflar arasında bir mutabakat sağlanması halinde indirim kararını bu yıl fiyatlara yansıtmayı düşündüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bulunduğu Şili'de gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Albayrak, "Geçtiğimiz günlerde uluslararası tahkim (İran gazı konusunda) lehimize karar verdi. Muhtemelen bu yıl içerisinde tahminimiz bu indirimin uygulanması ile ilgili Türkiye lehine bir karar sözkonusu olacak. Bizim için çok sevindirici bir gelişme. Bunu en kısa sürede halkımıza indirim olarak halkımıza yansıtmayı düşünüyoruz, bunun için bir çalışma içerisindeyiz. Bu indirim geriye dönük olarak işleyecek" dedi. (Hürriyet)

bigPara.com

    Radikale Devam Edin
    Politika
    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Dünya
    Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

    Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

    Spor
    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Hayat
    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Türkiye
    Anayasa Mahkemesi'nden 'baz istasyonu' kararı

    Anayasa Mahkemesi'nden 'baz istasyonu' kararı

    Kültür
    2015'te 'Cimri' mi olur ya... Olur!

    2015'te 'Cimri' mi olur ya... Olur!

    Sinema
    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Çevre
    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Otomotiv
    Satılan her 100 araçtan 16'sı SUV oldu

    Satılan her 100 araçtan 16'sı SUV oldu

    Radikalist
    Bu fotoğrafta kaç kişi var?

    Bu fotoğrafta kaç kişi var?