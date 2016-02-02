İşadamı İbrahim Arıkan hayatını kaybetti

RADİKAL-Yurtiçi Kargo ve MEF Okulları'nın bağlı olduğu Arıkanlı Holding’in kurucusu İbrahim Arıkan hayatını kaybetti. 22 Ocak 1941 tarihinde doğan Arıkan’ın vefatının ardından Arıkanlı Holding bir taziye mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda, “Vizyonu ile şirketlerimizi çok önemli noktalara taşıyarak tüm çalışanların gönlünde taht kurmuş değerli büyüğümüz İbrahim Arıkan’a Allah’tan rahmet dileriz. Başımız Sağolsun” ifadesi kullanıldı.

EĞİTİM SEKTÖRÜ YATIRIMLARIYLA BİLİNİYOR

İbrahim Arıkan'ın Yozgat'ın Songun ilçesinin okulu olmayan Salur köyünde doğduğu, ilkokulu çevre köylerden birinde bitirip ardından devletin açtığı sınavları kazanarak önce ilköğretim okulunu, ardından da yükseköğretim okulundan mezun olduğu biliniyor. Bir süre Yıldız Teknik Üniversitesi'nde fizik asistanı olarak çalıştıktan sonra 1972'de MEF eğitim kurumlarını kurdu.1996'da kurduğu MEF okullarıyla da üniversite açtı.

ÖZDEBİR'İN KURUCU BAŞKANIYDI

1981 yılında faaliyete geçen ÖZDEBİR (Özel Dersaneler Birliği) kurucu başkanı olarak 24 Ekim 2005 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Halen Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.