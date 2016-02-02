İstanbul'da Ocak ayının zam şampiyonu sivri biber

İSTANBUL – İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ocak ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, Ocak ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’nde yer alan 242 ürünün 102’sinin perakende fiyatı artarken, 49 ürünün fiyatı düştü, 91 ürünün fiyatı ise değişmedi.

MEVSİMSEL KOŞULLAR ETKİLİ OLDU

Gıda maddeleri grubunda yer alan mevsimsel koşullara bağlı olarak fiyatında artış yaşanan sivri biber Ocak ayında yüzde 42.89 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer maddeler yüzde 39.75 ile kabak, yüzde 39.71 ile Boğaz Köprüsü geçiş ücreti ve yüzde 36.54 ile salatalık oldu.

GİYİMDE İNDİRİMLİ SATIŞLARIN ETKİLERİ

Ocak ayında sezona bağlı uygulanan indirim nedeniyle kadın elbisesi yüzde 26.16 gerileme gösterek fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer maddeler yüzde 24.89 ile erkek gömleği, yüzde 24.81 ile kadın bluzu ve yüzde 18.23 ile erkek süveteri oldu.

(DHA)