Yerel Haberler

Motorinin litre fiyatı 6 kuruş arttı

Motorinin litre fiyatı 6 kuruş arttı
Motorinin litre fiyatı 6 kuruş arttı
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Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litresinde ortalama 6 kuruş zam yaptı.

RADİKAL - Ankara'da litresi ortalama 3,39 lira olan motorinin yeni fiyatı 3,45 liraya yükselecek. Motorinin fiyatı İstanbul'da ortalama 3,33 liradan 3,39 liraya, İzmir'de ise ortalama 3,36 liradan 3,42 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

TÜPGAZ'A YÜZDE 7.11 İNDİRİM

Öte yandan tüpgaza ise yüzde 7,11 indirim yapıldı. Böylece tüpgazın kilosu yaklaşık 19 kuruş ucuzlarken, 2 kiloluk tüpün fiyatı İstanbul'da 12,05 TL'ye geriledi. Fiyatlar illere göre değişiklik gösterebiliyor. Şirketler, EPDK'ya KDV dahil tavan satış fiyatı bilriyor. Bayiler tavan fiyatı aşmamak koşuluyla istediği fiyattan satış yapabiliyor. 

bigPara.com

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