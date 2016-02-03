Tatlıses'in 'Cennet'i Sudanlı Abdullah'a emanet!

RADİKAL- Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre İbrahim Tatlıses 5 yıl kadar önce Süleymaniyeli Rujdi Said Kadir ile ortak konut projesi hayata geçirme kararı aldı. Deşti Beheşt (Cennet Bahçesi) adı verilen proje Erbil’in Kesnizan bölgesinde bulunuyor. Ancak, ortaklar arasında yaşanan anlaşmazlık proje için de sancılı bir süreci ortaya çıkardı. Rujdi Said Kadir’in topladığı paralarla ortadan kaybolduğu öne sürülürken, Tatlıses de eski ortağına yönelik "Ben eski projeyi sildim. Gönlümden, beynimden hem ortağımı sildim hem de eski projesi sildim” sözleri ile tepki göstermişti.

SUDANLI ABDULLAH PROJENİN BEKÇİSİ

İçinde 500 villa, 600 kadar daire, AVM, okul, caminin de bulunduğu proje Erbil’in yeniinşaat projelerinin bulunduğu alanda inşa ediliyor. Ancak anılan bölgede Deşti Beheşt isimli projenin yanı sıra benzer bir çok projenin durduğu anlaşıldı. Tatlıses’in projesini gezmek istediğimizde ise kapıda iki kişinin oturduğunu gördük. Söz konusu iki kişiden biri Sudanlı Abdullah Harun (51) Abdullah Harun eşini ve iki çocuğunu Sudan’da bırakıp geldiğini söylüyor. Harun, günün 24 saati inşaat alanında olduğunu anlattı. Aylık 800 liralık ücretini Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin verdiğini söyleyen Harun, proje bölgesine gelenlerle de muhatap olan tek isim gibi. Harun, iki yıla yakın bir süredir inşaata hiçbir faaliyetin olmadığını söylüyor.







YENİ YATIRIMCI ARANIYOR

Projedeki villa, daire ve AVM dükkanlarının önemli bir bölümü satılmış. Ancak, ortada, eski ortaklar olmadığı için muhatap da bulunamıyor. Edinilen bilgilere göre Kürdistan Bölgesel Yönetimi, yeni bir yatırımcı arayışında. Eğer sağlam bir yatırımcı bulunursa projenin tamamlanması sağlanacak.



BİRÇOĞU UMUDUNU YİTİRDİ

Üç yıl önce tamamlanması gereken projeden yer alan gayrimenkullerin önemli bir bölümünü, Bağdat, Musul, Kerkük ve Erbil’den insanların aldığı öğrenildi. Birçoğu aldıkları evlere artık kavuşamayacaklarını düşünürken Bağdat’tan geldiğini söyleyen Eli Nevafi, hemen her gün proje bölgesinde olduğunu söylüyor. Eli Nevafi 3 yıl önce 130 bin dolara satın altığı villanın tamamlanıp kendisine teslim edilmesini beklediğini söyledi.





EĞİTİM ALANI OLARAK KULLANILDI

Geniş bir arazi üzerine kurulu proje üç kadar önce de askeri bir eğitime ev sahipliği yapmış. Edinilen bilgilere göre, Amerikan askerleri Deşti Beheşt proje bölgesinde Peşmerge güçlerini eğitti. Bir ay kadar süren eğitim programının, IŞİD’e karşı planlanan Musul operasyonu kapsamında verildiği öne sürüldü. Kaynaklar, proje bölgesindeki villa ve evlerin, şehir savaşına hazırlık yapmak üzere kullanıldığı kaydedildi. Ancak bu bilgi resmi kaynaklardan doğrulatılamadı.



ESKİ ORTAĞA HAPİS CEZASI

Yarım kalan projenin mağdurlardan bir bölümü bir yandan evlerine kavuşmak için çaba gösterirken öte yandan mahkemeye de başvurmuştu. Duhok Suç Mahkemesi’ne başvuran 300 kadar kişinin yaptığı başvuru sonrası Tatlıses’in eski ortağı Rujdi Said Kadir’e 180 yıl hapis cezası verilmişti. Bu kişinin ev sahiplerinden topladığı 9 milyon dolarla ortadan kaybolduğu iddia edilmişti. Kaynak: (Hürriyet)











