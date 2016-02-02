Türkiye kredi kartı kullanımında Avrupa'yı solladı

RADİKAL - Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) araştırmasına göre Türkiye, geçen sene yüzde 5’lik büyümeyle 171 milyon kredi kartı ve banka kartı rakamına ulaşılarak bu alanda Avrupa’nın zirvesine yerleşti. Türkiye toplam kart sayısı 159 milyon olan İngiltere ve 134 milyon kart sayısına sahip Almanya’ya geride bıraktı. Avrupa’nın bir numaralı kart pazarı Türkiye’de, internetten kartla alışveriş de yüzde 32 artarak 22 milyona ulaştı. Bu da her 5 kredi kartından 2’sinin internetten ödeme yaptığı anlamına geliyor.

En fazla harcama Ramazan Bayramı’nda ve 14 Şubat Sevgililer gününde gerçekleşti. En çok harcama yapılan saat aralığı 17-00-18.00 arasında oldu. Yüzde 15 büyüyen kartlı alışverişle geçen sene kartlardan tam 526 milyar TL çekildi.