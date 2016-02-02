Türkiye'nin dış ticaretinde daralma yeni yılda da sürüyor

İSTANBUL – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı öncü verilere göre Ocak ayında ihracat yüzde 21.17 daralarak, geçen yılın aynı ayındaki 12.18 milyar dolardan 9.6 milyar dolara geriledi. Aynı dönemler itibarıyla ithalat da yüzde 19.57 daralarak 16.61 milyar dolardan, 13.37 milyar dolara düştü.

Böylece Türkiye'nin dış ticaret hacmi, geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 20.25 daralarak, 28.8 milyar dolardan, 23.0 milyar dolar düzeyine kadar indi. Bakanlık verilerine göre, aynı dönemde dış ticaret açığı da yüzde 15.21 azalarak 3.77 milyar dolara geriledi.

Dış ticaret açığındaki azalmaya karşın, ihracatın ithalattan daha hızlı daralması nedeniyle, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Ocak ayında yüzde 73.3 düzeyindeyken, bu yılın Ocak ayında yüzde 71.8 düzeyine geriledi.

(DHA)