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Yahoo 9 bin çalışanını işten çıkarıyor!

Yahoo 9 bin çalışanını işten çıkarıyor!
Yahoo 9 bin çalışanını işten çıkarıyor!
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İnternet şirketi Yahoo, yeniden yapılanma kapsamında 2016 sonuna kadar 9 bin çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

RADİKAL- Yahoo'nun iş gücünü ve ürün türünü azaltarak 1 milyar dolar tasarruf yapması bekleniyor.

1990'ların internet devi Yahoo, geçen yılın son çeyreğinde 4.43 milyar dolar zarar ettiğini açıklamıştı.

Şirket son yıllarda özellikle Google ve Facebook'a kayan internet reklamı pastasından pay kapmakta zorlanıyor.

Yahoo'nun Genel Müdürü Marissa Mayer şirketin rekabet yeteneğini artırabilmek için kaynak ve ürünlerinde büyük değişiklikler yapacaklarını belirtti.

Açıklanan 4 maddelik plana göre Yahoo e-posta servisinde, blog sitesi Tumblr'da ve arama motorunda kullanıcı deneyimini öne çıkaracak ve bu platformları reklam verenler açısından çekici hale getirecek değişiklikler yapacak.

Ürün yelpazesini daraltacak olan Yahoo, mobil aramaya daha çok kaynak ayıracak.

Daralma kapsamında beş bölgedeki Yahoo ofisleri de kapatılacak.

Plana göre şirketin 2017-2018'de yeniden büyümeye başlaması hedefleniyor.

Yahoo'nun iş gücünü azaltacağını açıklamasının ardından, borsa kapanış saatinden sonra yapılan işlemlerde hisseleri yüzde 1,4 düştü.


90'larda internetteki en büyük arama motoru olan Yahoo'nun hisseleri geçen yıl toplamda yüzde 36 değer kaybetmişti.

 
 

bigPara.com

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