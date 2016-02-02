Zorunlu trafik sigortasına 'rekabet' incelemesi

RADİKAL-Primlerdeki yüksek artışı ile tartışma konusu olmuştu zorunlu trafik sigortası. Tepkiler ve şikayetler artınca Rekabet Kurulu harekete geçti. Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, kurul, sigorta şirketlerinin prim fiyatlarını rekabeti bozacak şekilde birlikte belirleyip belirlemediklerini ortaya çıkarmak üzere “ön araştırma” yapma kararı aldı.

ŞİKAYETLER ETKİLİ OLDU

Edinilen bilgilere göre, son yıllarda zorunlu sigorta primlerinde yaşanan seri zamlar ve prim fiyatlarının kısa sürede birkaç katına çıkması Rekabet Kurulu’nun dikkatini çekti. Zorunlu trafik sigortası pazarında faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin birlikte fiyat artışları yapmak suretiyle rekabeti bozucu, kısıtlayıcı anlaşma ve/veya uyumlu eylem içinde oldukları iddialarını gündemine alan Rekabet Kurulu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 40’ıncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca ön araştırma yapılmasına karar verdi.

ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR

Söz konusu maddeye göre kurul, resen veya kendisine intikal eden başvurular üzerine doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için önaraştırma yapılmasına karar veriyor. Kararla birlikte Kurul Başkanı, meslek personeli uzmanlardan bir ya da birkaçını raportör olarak görevlendiriyor. Önaraştırma yapmakla görevlendirilen raportör 30 gün içinde elde ettiği bilgileri, her türlü delilleri ve konu hakkındaki görüşlerini Rekabet Kurulu’na yazılı olarak bildiriyor. Rekabet Kurumu yetkilileri, ön araştırma sürecinin halen devam ettiğini bildirdiler.