Afgan çocuk Khurami'nin ailesini devlet bulacak

ERZURUM (AA) - Ağrı'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra donmak üzereyken Erzurum'da hastaneye bırakılan 9 yaşındaki Afgan çocuk Samir Khurami'nin, ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.



Erzurum'da dün akşam vücudunda donma belirtileriyle Erzurum'da yaşayan bir Afgan göçmen tarafından hastaneye bırakılan 9 yaşındaki Afgan çocuğun tedavisine, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesinde devam ediliyor.



Ellerinde aşırı soğuk dolayısıyla yanık oluşan küçük çocuğun ihtiyaçları İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri tarafından karşılanıyor.



Hastaneye ilk getirildiğinde dil sorunu nedeniyle hikayesi öğrenilemeyen küçük çocuğun yaşadıkları, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde okuyan Afgan öğrenci Hadis Şiva'nın gönüllü olarak tercümanlığını üstlenmesiyle ortaya çıktı.



Küçük çocuğun üzerindeki korkuyu aşarak yeni yeni iletişim kurmaya başladığını ve başından geçenler hakkında bilgi verdiğini ifade eden Şiva, Khurami'nin, anne, babası ve iki kardeşinin yaklaşık 2 ay önce Afganistan'dan Danimarka'ya gittiklerinin öğrenildiğini söyledi.



Khurami'nin de ailesinin yanına gitmek üzere dayı ve amca oğullarının refakatinde, 30 kişilik grupla 1 ay önce Afganistan'dan yola çıktığını aktaran Şiva, Erzurum'da açık alanda kaldıkları 3 gün sonunda rahatsızlanmaya başlayınca, kendilerini yurt dışına götürecek kişilerin, akrabalarına "Bu haldeki çocukla kendilerini götürmeyeceklerini belirterek, hastaneye bırakmalarını" söylediğini bildirdi.



Khurami'nin, "Bunun üzerine amca ve dayı oğullarının, Erzurum'da göçmen olarak bulunan bir Afgan'dan kendisini hastaneye bırakmasını isteyerek, grupla beraber Erzurum'dan ayrıldığını" anlattığını ifade eden Şiva, şöyle devam etti:



"Dün Samir çok kötüydü. Ben geldiğimde konuşamıyordu, titriyor ve korkuyordu. Kimse dilini bilmiyordu. Buraya geldikten sonra herkesin ilgisinden memnun olduğunu söyledi. Samir de işaret yoluyla bir şekilde ihtiyaçlarını anlatıyor. Ben iyileşene kadar yanında olmak istiyorum. Şu anda daha mutlu, yiyor, içiyor durumu çok iyi."



- Danimarka'da olduğu düşünülen ailesine ulaşılacak



Bu arada, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, hastanede tedavi altına alınan Khurami'nin ifadeleri doğrultusunda Danimarka'da olduğu öğrenilen ailesini bulmak için harekete geçti.



Bu konuda ilgili birimlerle temasa geçen yetkililer, Khurami'nin ifadesi doğrultusunda adları öğrenilen anne ve babasının Danimarka ya da muhtemel diğer Avrupa ülkelerinde bulunması için çalışma başlattı.

