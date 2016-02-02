Bir saniyede kansız anjiyo

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi Acil Radyoloji Servisi'nde kurulan yeni sistem görüntüleme cihazlarıyla, anjiyo süresi 1 saniyenin altına indirildi.

Yakutiye Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mecit Kantarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni donanım sayesinde kalp ve göğüs ağrısı çeken hastaların 1 saniyeden az bir süre içinde anjiyo görüntülerini alarak tedavi sürecini başlatabildiklerini anlattı. Söz konusu cihazların ilk defa kullanıldığını belirten Kantarcı, 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini söyledi.

Kantarcı, "640 kesitli ve 16 santim detektörü olan bir cihazla, 1 saniyeden daha az süren çekim hızı ile özellikle göğüs ağrısı olan hastaların kalp damarlarını görüntüleyebiliyoruz. Eğer hastanın damarlarında bir tıkanıklık varsa, bunu anında görüntülerde belirleyip hastayı tedavi ünitesine alabiliyoruz" dedi.

Damarlardaki bir yırtılma ya da akciğerlere giden bir pıhtının da göğüs ağrısı yapabildiğini kaydeden Kantarcı, kullandıkları yeni cihazlarla, "Üçlü Dışlama" ismini verdikleri bir yöntemle göğüs ağrısının kesin nedenini ortaya koyabildiklerini söyledi.

Kantarcı, şöyle devam etti:

"Göğüs ağrısıyla acil servise gelen hasta, doktorlar tarafından değerlendirilip hızlı bir şekilde bu ağrının kalpten mi, ?mideden mi yoksa basit ağrı mıdır seklindeki ayırıcı tanısını anında görüntüleyerek, kalp damarları hakkında bilgi verebiliyoruz. Yani hastaya normal anjiyodan hem hızlı hem de zarar vermeden hızlı bir şeklide 3 boyutlu olarak görüntüleme yapabiliyoruz."



- "Felç geçiren hastalar içinde çok önemli"

Kantarcı, ünitedeki yeni teknoloji sayesinde felç geçiren hastaların da teşhis ve tedavilerine hemen başlayabildiklerini ifade etti. Kantarcı, "Felç geçiren hastalara CT perfüzyon yaparak beyinde kurtarılabilir alanları Multi detektör CT ile tespit edip, hastayı hızlı bir şeklide girişimsel radyoloji ünitesine alarak beyindeki damarların açma işlemlerini yapabiliyoruz" dedi.

Kantarcı, ateşli silah yaralanmalarında damar ve kemik yapılarını 3 boyutlu olarak çok hızlı bir şekilde görüntüleyerek tedavi süreci başlatabildiklerini sözlerine ekledi.

Acil Tıp Sorumlusu Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Zeynep Çakır da, kısa süre içinde teşhis konusunda önemli bir aşama kaydettiklerini ifade etti. Çakır, "Ülkemizde ünlü bir iş adamının böyle bir rahatsızlıktan vefat etmesi bu konuyu gündeme taşıdı. Göğüs ağrısıyla acil servise çok fazla hasta geliyor. Bu hastaların spazm geçirip geçirmediğini ayırt etmemiz gerekir. Çünkü bunlar da ani ölümler için risk grubunu teşkil ediyor. Yeni ve gelişmiş teknolojik cihazlarımızla kalbin 3 boyutlu görüntüsünü elde ediyoruz ve bu görüntü sayesinde tıkalı damarları 3 boyutlu olarak görebiliyoruz" diye konuştu.