Denetim Serbestlikte Kamu Hizmeti Protokolü

ERZURUM (AA) - Hükümlülerin 2016 yılında kamuya yararlı işte çalıştırılmalarına dair işbirliği protokolleri imzalandı.

Erzurum Valiliği Toplantı Salonun yapılan imza töreniyle Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Atatürk Üniversitesi arasında kamuya yararlı bir işte çalıştırılma tedbirine tabi olan hükümlülerin, kamu kurumlarında çalıştırılmalarına olanak sağlanacak.

Protokol imza töreni öncesinde Denetimli Serbestlik Müdürü Memed Aslan, denetimli serbestlik, kamu hizmeti tedbirleri, elektronik takip sistemi ile müdürlüğün son bir yılda yaptığı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İşledikleri hafif suçlar nedeniyle yargılanma neticesinde, cezaları kamu hizmet tedbirlerine çevrilenlerin, 2006 yılından itibaren kamu kurumlarına yerleştirilip çalıştırılarak infazlarının tamamlanması sağlanıyor.

Yapılan mevzuat değişiklikleriyle tahliyelerine 1 yıl kalan iyi halli hükümlüler ile adli para cezasını ödeyemeyen yükümlülerin de bu çalışmaya tabi tutulduğunu ifade eden Aslan, 2015 yılında Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Erzurum Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere 53 farklı kamu kurumunda toplam 708 kişinin kamu hizmetinde çalışmaya tabi tutulduğunu, halen 200 kişinin de çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

İmza törenine, Vali Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Ağır Ceza Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ümit Şafak Koçak ve Denetimli Serbestlik Müdürü Memed Aslan katıldı.