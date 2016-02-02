Doğu Anadolu'da kış

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede dün gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 13 dereceyle Ardahan'da kaydedildi. Hava sıcaklığı, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 11, Erzurum'da 9, Ağrı'da 8, Erzincan'da 3 ve Iğdır'da 2, Tunceli'de ise sıfır derece oldu.

Bölge genelinde bugün havanın akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçmesi öngörülüyor. Bölgede gündüz en yüksek hava sıcaklıklarının Tunceli'de 4, Iğdır ve Erzincan'da 3, sıfırın altında Kars ve Ağrı'da 4, Erzurum ve Ardahan'da 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, mevcut kar örtüsü ve beklenen yeni kar yağışlarının, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi oluşturabileceği uyarısında bulundu. Bunun yanında bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis oluşması bekleniyor.

- Bölgede 566 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı

Bölgede aralıklarla etkisini sürdüren kar ile tipi nedeniyle Erzincan'da 483, Tunceli'de 74 ve Erzurum'da 9 köy ve mahalleyle ulaşım sağlanamıyor.



Belediye ve il özel idaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



- Kar kalınlıkları

Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam kar yağışı şehir yaşımını da güçleştirdi. Ulaşımda aksamalara yol açan kar yağışının ardından belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında yaklaşık 3 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Yağış sonrası kar kalınlığı il merkezlerinde Ağrı'da 58, Erzurum'da 34, Erzincan'da 22, Kars'ta 17 ve Ardahan'da 12 santimetre ölçüldü.

Bölgedeki kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da Erzurum Palandöken'de 155, Erzurum Konaklı'da 144, Sarıkamış Cıbıltepe'de 140 ve Erzincan Ergan'da 104 santimetre olarak kaydedildi.

- Karayolları da etkilendi

Kar yağışı şehirler arası karayolların da da ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Ardahan-Artvin, Ardahan-Posof, Ardahan-Kars, Ardahan-Göle ile Erzincan-Erzurum karayollarında, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle aksamalar yaşanıyor.

Karayolları 193. Şube Şefi Ümit Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'da özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışı ile birlikte tipinin etkili olmaya başladığını bildirdi.

Sürücülerden zorunlu olmadıkça Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarının kullanılmamasını önerdiklerini belirten Yıldırım, "Söz konusu bu yollarımızda şuan itibariyle kar ve yoğun tipinin etkisi altındalar. Bununla birlikte buzlanma da mevcut. Dolayısıyla bu durumda ulaşım aksıyor. Bizim önerimiz zorunlu olmadıkça bu yolların kullanılmamasıdır" dedi.

Yıldırım, Ardahan-Kars ve Ardahan-Göle yollarında da kar ve tipinin etkili olmaya başladığını vurgulayarak, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları ve yanlarında mutlaka takoz, çekme halatı bulundurmaları uyarısı yaptı.

- Erzurum'a giden araçlar istasyonlara sığındı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan'dan Erzurum yönüne giden bazı araçlar yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yoldan geri dönüp akaryakıt istasyonlarına sığındı.

Karayolları ekiplerinin aralıksız olarak kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttüğü karayolunda, akaryakıt istasyonunda bekleyen sürücülerden Bedirhan Navruz, yolda mahsur kaldığını anlatarak "Yollara yoğun kar yağdı. Özellikle Sansa Deresi çok yoğun. Şu anda yolda kaldık bilmiyoruz ne yapacağız" dedi.