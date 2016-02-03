Doğu Anadolu'da kış

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Kars'ta ölçüldü.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede dün gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 25 dereceyle Kars'ta kaydedildi. Hava sıcaklığı, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere Ağrı 24, Ardahan 21, Erzurum'da 17, Erzincan'da 11 ve Iğdır'da 5 derece oldu.



Bölge genelinde bugün havanın akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçmesi öngörülüyor. Bölgede gündüz en yüksek hava sıcaklıklarının Iğdır'da 3, Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 5, Erzurum'da 3, Kars'ta 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, mevcut kar örtüsü ve beklenen yeni kar yağışlarının, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi oluşturabileceği uyarısında bulundu. Bunun yanında bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis oluşması bekleniyor.



- Bölgede 388 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı



Bölgede aralıklarla etkisini sürdüren kar ile tipi nedeniyle Erzincan'da 189, Erzurum'da 92, Ağrı'da 65, Tunceli'de 24, Iğdır'da 8, Kars'ta 7, Ardahan'da da 3 köy ve mahalleyle ulaşım sağlanamıyor.



Belediye ve il özel idaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölgede kar yağışı, tipi ve buzlanma karayollarındaki ulaşımda da aksamalara yol açtı. Yoğun buzlanmanın yaşandığı Ardahan-Artvin karayolunun Sahara ve Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkilerinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ekipleri söz konusu kesimlerde, ulaşımın aksamaması için kar temizleme ve yol genişletme ile tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Bina çatıları sarkıtlarla kaplandı

Bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle bina çatılarında yaklaşık 2 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü.

Yağış sonrası kar kalınlıkları il merkezlerinde Ağrı'da 60, Erzurum'da 34, Erzincan'da 22, Kars'ta 18 ve Ardahan'da 15 santimetre ölçüldü.

Bölgedeki kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da Erzurum Palandöken'de 155, Erzurum Konaklı'da 144, Sarıkamış Cıbıltepe'de 140 ve Erzincan Ergan'da 104 santimetre olarak kaydedildi.