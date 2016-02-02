Donmak üzere olan Afgan çocuğa devlet sahip çıktı

ERZURUM (AA) - Ağrı'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve akrabaları tarafından Erzurum'da bırakıldığı öne sürülen 9 yaşındaki Afgan çocuk Semih Khurami tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, daha önce Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinden gelip Ağrı'dan kaçak yollarla ülkeye giriş yapan Khurami'yi, dayısı ve diğer akrabaları, 18 yaşındaki Afgan uyruklu başka birine teslim edip "hastaneye gitmeleri yönünde" telkinde bulunduktan sonra Erzurum'dan ayrıldı.



İl Göç İdaresine haber verilmesi üzerine yetkililer tarafından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne yatırılan Khurami'nin tedavisine hemen başlandı.



Anne ve babasının Avrupa'da olduğu öğrenilen Khurami'nin soğuktan dolayı ellerinde oluşan rahatsızlıkların tedavi edildiği ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.



Diğer Afgan gencin ise İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne alınarak, burada misafir edildiği belirtildi.



Erzurum İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan da hastanede Khurami'yi ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.



Bundan sonraki süreçte Afgan çocuğun bakımını da devletin üstlendiği öğrenildi.