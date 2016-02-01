Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,00 ila 40,00 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatı şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|29,17
|40,00
|30,76
|EBKS
|Et Büyükbaş
|KG
|25,50
|25,50
|25,50
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|22,00
|31,48
|26,96
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|24,00
|24,00
|24,00
|EBKS
|Yağlı Peynir
|KG
|9,72
|9,72
|9,72
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
EBKS: Et ve Balık Kurumu Satış