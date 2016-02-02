Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,20 ila 35,65 arasında satıldı.
ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatı şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|22,20
|35,65
|24,79
|EBKS
|Et Büyükbaş
|KG
|30,00
|34,16
|30,61
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|26,84
|27,50
|27,00
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HMS
|Tereyağı
|KG
|17,13
|18,51
|17,98
|HTS
|Patates
|KG
|0,90
|0,90
|0,90
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|10,80
|10,80
|10,80
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
EBKS: Et ve Balık Kurumu Satış