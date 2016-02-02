Erzurum'da çığ altında kalan 2 kişi kurtarıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Palandöken Kayak Merkezi yakınında, kayak yapılması yasak bölgede kayarken çığ altında kalan 2 kişi kurtarıldı.



Palandöken'in Çamlıkaltı mevkisinde pist olarak kullanılmayan ve kayakçıların girmesinin yasak olduğu bölgede kayak yapan Abdülselam Kiroğlu ile Korunay Taşköprülü çığ sonucu kar altında kaldı.



İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri, Kiroğlu ve Taşköprülü'yü yaralı halde çıkardı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.