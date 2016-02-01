Erzurum'da Çoruh Nehri'ne düşen çocuk

ERZURUM (AA) - İspir ilçesinde 7 gün önce köprünün üzerinden buzla kaplı Çoruh Nehri'ne düşen 12 yaşındaki Atakan Zor'u arama çalışmaları sürüyor.



Bugün yeniden başlayan arama çalışmalarında, Ankara'dan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı 15 kişilik Sualtı Arama Kurtarma ekibi, kalınlığı 1 metreyi aşan buz tabakasını kırmak için çaba harcadı.



Ağaç kesme motorundan faydalanarak buz tabakasını kırmaya çalışan ekipler, delik açılan bölümlere demir çubuklar salarak su içerisinde arama yaptı.



Nehrin her iki tarafından halatlarla bağlanan botla güvenliği sağlanan sualtı ekipleri, dondurucu soğukta suya inerek küçük çocuğa ulaşmaya çalıştı.



Hava muhalefeti nedeniyle zor şartlarda yürütülen arama çalışmalarını Zor'un yakınları ve vatandaşlar da yakından takip etti.



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıç ekiplerinin de destek verdiği çalışmalara, havanın kararması üzerine yarın devam edilmek üzere ara verildi.