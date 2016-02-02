Erzurum'da Çoruh Nehri'ne düşen çocuk

ERZURUM (AA) - Erzurum'un İspir ilçesinde 8 gün önce köprünün üzerinden buzla kaplı Çoruh Nehri'ne düşen 12 yaşındaki Atakan Zor'u arama çalışmaları sürüyor.
Bugün yeniden başlayan arama çalışmalarına, Ankara'dan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı 15 kişilik Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından devam edildi.
Nehrin iki yakasından halatlarla bağlanan botla güvenliği sağlanan sualtı ekipleri, hava sıcaklığının önceki günlere göre daha iyi olmasıyla olay bölgesindeki buz tabakasında erime oluşmasından yararlanarak yaptıkları dalışlarla küçük çocuğa ulaşmaya çalıştı.
Çalışmaları, Zor'un yakınları ve vatandaşlar da yakından takip etti.
Arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle yarın devam edilmek üzere ara verildi.