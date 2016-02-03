EYOWF 2017'ye doğru

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 2017'de Erzurum'da yapılacak Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları Festivali'nin (EYOWF) kış turizminin tanıtımı açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Sekmen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, EYOWF'un Avrupa'nın 50 ülkesinden 17 yaş altı olimpik sporcuların yarışacağı dünyanın en büyük olimpik kış sporları organizasyonlarından biri olduğunu belirtti. Sekmen, gelecek yıl şubat ayında düzenlenecek festivalde binlerce sporcunun, buz pateni, buz hokeyi ve kayak dallarında gerçekleştirilecek bireysel ve takım yarışmalarında dereceye girmek için mücadele edeceğini söyledi.

Organizasyonun, bir kış turizmi kenti olan Erzurum'un tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"EYOWF, kış turizminin tanıtımında önemli bir şans. Erzurum artık bir olimpiyat şehri. Bu olimpiyatları çok önemsiyorum. Bu organizasyon dünyamızın şu an içinde bulunduğu ortamda bize barış, huzur ve kardeşlik getirecek. Yaklaşık 50'ye yakın ülkenin katılımıyla düzenlenecek bu yarışma, inanıyoruz ki barışa da katkıda bulunacak. Dünyanın buna ihtiyacı var. Ülkemizde Erzurum'un, dünyada da ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Erzurum'un sahip olduğu kış değerleri bakımından çok önemli bir yeri var. Kayak merkezlerindeki pist uzunluğu, kar kalitesi, şehrimizin güvenli olması ve ulaşımın rahat olması bize olumlu yansıyor."





- "EYOWF, şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacak"





Sekmen, organizasyonun şehir ekonomisine de önemli katkıları olacağına işaret ederek, "Sadece 2 binin üzerinde sporcu, yönetici ve antrenörleriyle buraya gelecek. Dünyanın birçok yerinden gazeteciler gelerek buradaki güzellikleri dünyaya duyuracak. Bu da bizim için çok önemli bir ivme olacak. Olimpiyatlarla beraber şehrimiz beklediğimizin üzerinde canlanacak. Erzurum marka şehir olma konusunda önemli yol katedecek" ifadelerini kullandı.