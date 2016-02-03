Kalp kapakcığı 5 santimetre kesiyle değişti

ERZURUM (AA) - Erzurum'da 42 yaşındaki kalp hastası Esat Kaya, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 5 santimetrelik kesiyle, göğüs kemiği kesilmeden ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Alınan bilgiye göre, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Kaya'nın kalp kapakçığının, işlevini yerine getirmediği ve değiştirilmesi gerektiği saptandı. Hastanın işlevini yitiren kalp kapakçığı, yeni uygulanan yöntemle sağ meme altından açılan 5-6 santimetrelik kesiden girilerek, göğüs kemiği kesilmeden kapalı ameliyatla değiştirildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Ali Kaygın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp kapakçığı değişimini, Erzurum'da ilk defa göğüs kemiği kesilmeden gerçekleştirdikleri kapalı ameliyatla yaptıklarını belirterek, bunun hastanın kısa sürede normal hayatına dönmesini sağladığını ifade etti.

Gögüs kemiği kesilerek yapılan klasik yöntemle ameliyatın bir takım zorlukları da beraberinde getirdiğini vurgulayan Kaygın, şunları söyledi:

"Bu ameliyat yöntemiyle hasta normal yaşantısına çok daha kısa sürede döndü. Hastaya klasik yöntemle ameliyat yapılsaydı 1,5 ay sırt üstü yatacak ve korse takması gerekecekti. Bu da yaranın iyileşme süresini uzatacak ve yara yerinde akıntı olacağı için enfeksiyon riski oluşacaktı. Klasik ameliyat ile 15 gün sonra taburcu etmek yerine bu ameliyatla hastanede kalma süresi 1-2 güne indi. Hastamızın kan değerlerini ayarladıktan hemen sonra taburcu etmeyi planlıyoruz."

- "Sanki ameliyat edilmemiş gibi"

Kaygın, hastanın göğüs bölgesindeki kesinin, hastaya her açıdan büyük konfor sağladığını ifade ederek, hastanın sanki hiç ameliyat olmamış gibi hayatına dönebildiğini söyledi.

Hasta Esat Kaya ise ameliyattan sonra çok iyi olduğunu belirterek, "Şikayetlerim nedeniyle 2 yıldır ilaç kullanıyordum ama iyileşemedim. Hacca gitmeyi çok istiyordum. Devletin bütün imkanlarından dolayı teşekkür ediyorum. Doktorum çok güzel tedavi ve ameliyat yaptı. Allah razı olsun" dedi.