Yakutiye Belediyesinin kar temizleme çalışmaları

ERZURUM (AA) - Yakutiye Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ilçeye bağlı kırsaldaki mahallerde kar temizliği yaptı.
Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, yaptığı açıklamada, son günlerdeki yoğun kar yağışları nedeniyle kırsal kesimdeki mahallerdeki yollarda ulaşımda aksaklıklar oluştuğunu belirtti.
İlçe merkezinin yanı sıra kırsaldaki mahallelerdeki yolların temizlenmesine önem verdiklerini ifade eden Korkut, "Belediyemizin karla mücadele ekipleri, şehir merkezleriyle birlikte bağlı mahallelerde kar çalışması yapıyor. Bağlı mahallelerimizde hizmetin aksamaması için gayret gösteriyoruz. Kar çalışması oralarda da yürütülüyor" ifadelerini kullandı.