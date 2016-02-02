AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı Poupeau, Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı Vincent Guillaume Poupeau, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Eyüp Bartık'ı ziyaret etti.

GTO'dan yapılan açıklamaya göre, Bartık, ziyarette, Suriyelilerin entegrasyonunu sağlamak için eğitim kampüsü kurulması gerektiğini belirtti.

Suriyelilerin büyük bir kısmının Gaziantep'te yaşadığını aktaran Bartık, bunların bir kısmının iş hayatına katıldığını, bir kısmının da yardımlarla ayakta durduğunu vurguladı.

Yoğun göçle şehirde birtakım değişimler yaşandığını bildiren Bartık, ev kiralarındaki artışın bunların başında geldiğini kaydetti.

Suriyelilerin hayata tutunabilmesi için birtakım önerilerin yer aldığı "Suriye raporu" hazırladıklarını, bu raporu da ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaştıklarını hatırlatan Bartık, geçici kimlik uygulaması, araçlarına geçici Türk plakası ve çalışma hayatına dahil edilmesi gibi maddelerin yer aldığı raporun etkili olduğunu ve kabul gördüğünü aktardı.

Yapılan çalışmalara rağmen Suriyelilerin Gaziantep'e entegre olamadığını savunan Bartık, bunun çözümü için Suriyelilerin eğitime tabi tutulması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Suriyelilerin entegrasyonunu sağlamak için eğitim kampüsü kurulması gerekiyor. Öncelikle dil eğitimi ve farklı müfredatla çocukların eğitim alması sağlanmalıdır. Türkçe eğitim verilen okulda ana dili Arapça olan birine nasıl eğitim verip entegre edebiliriz. Bunun için öncelikle Suriyelilerin farklı konularda eğitime alınması gerekmektedir. Çalışmada görev almaya da hazırız. Bu konuda AB'nin de destek vermesini bekliyoruz."

Vincent Guillaume Poupeau ise sığınmacılar için Türkiye'ye 3 milyar avroluk destek sağlanacağını belirterek, bu desteğin de Türkiye'de gerçekleştirilecek projelerde kullanılacağını belirtti.

Mültecilerin iyi bir eğitim alması gerektiğini düşündüklerini vurgulayan Poupeau, bu eğitimlerin Suriye'nin geleceği açısından da önemli olduğunu düşündüklerini kaydetti.