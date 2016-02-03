AK Parti İslahiye Danışma Kurulu Toplantısı

GAZİANTEP (AA) - AK Parti İslahiye İlçe Teşkilatı tarafından danışma kurulu toplantısı yapıldı.

AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Erdoğan, toplantıda, 6 ay arayla yapılan 2 seçimde Türkiye ortalamasının üzerinde oy alarak başarılı bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Seçim başarısında tüm teşkilatın büyük emeğinin olduğunun altını çizen Erdoğan, "Kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve partimize emeği veren tüm yol arkadaşlarımız bu süreçte yoğun bir çalışma dönemi geçirdi. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Kemal Vural'ın da katıldığı toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.



