Baharatçılara dünya pazarlarının yolu açılıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Rekabeti Geliştirme (UR-GE) programları kapsamında baharat işletmecilerini dünya pazarlarına taşımaya hazırlanıyor.

GTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, GTB dünya piyasalarına açılarak ihracat paylarını geliştirmek isteyen baharatçı üyelerine yönelik, Ekonomi Bakanlığı tarafından sürdürülen UR-GE programı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

4K Yönetim Destek Merkezi Koordinatörü Funda Suran, katılımcılara projenin amacı ve kümelenmenin önemi hakkında bilgi verdi.

GTB çatısı altında Antep fıstığı işletmecilerine yönelik UR-GE çalışmalarının başladığını ve ilk etapta sektöre yönelik, "İhracat İhtiyaç Analizi" toplantısının yapıldığını hatırlatan Suran, baharat işletmecilerinin gerekli görülen kümelenmeyi sağlaması halinde projeye kendi sektörleri adına dahil olabileceklerini ifade etti.

Ekonomi Bakanlığı'nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi hakkındaki tebliğinin programın temelini oluşturduğunu kaydeden Suran, burada amacın işletmelerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik eğitim danışmanlık giderleri ile işbirliği kuruluşlarının proje bazlı giderlerinin desteklenmesi olduğunu belirtti.

Proje kapsamında aynı sektörde ya da kümede faaliyet gösteren üretici firmaların öncelikle ihracat yapma kapasitelerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Suran, firmaların hedef pazarlara yönlendirilmesi ve bu firmaların düzenli olarak ihracat yapmalarının sağlanması da gerçekleştirilmek istenilen çalışmaların arasında yer aldığını bildirdi.

GTB'nin gerçekleştirmeyi planladığı UR-GE programının baharat işletmecilerine genel anlamda önemli katkılar sağlayacağını belirten Suran, üye firmaların bu program sayesinde eğitim, danışmanlık, pazar araştırması ve uluslararası ticaret kuralları ve uygulamaları hakkında gerekli altyapıya kavuşacaklarını sözlerine ekledi.