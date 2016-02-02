Belediye Başkanı Fatma Şahin'e başarı ödülü

GAZİANTEP (AA) - Dünya şehircilik ve kentsel tasarım projeleri alanında en profesyonel yarışması olan "Golden City Awards 2016"da, "En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" kategorisinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ödüle layık görüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünyada Türkiye'nin de aralarında olduğu pek çok ülkede Akıllı Şehirler Zirvesi'ni düzenleyen kurum olarak tanınan Londra merkezli "Eurasia Strategies LTD", belediyeler, şehircilik, kentsel dönüşüm ve hizmet projeleriyle yarışmaya katılan şehirleri buluşturdu.

İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan ve halkın verdiği oylarla gerçekleştirilen yarışmada, "Yaşam Boyu Hizmet ve Başarı Ödülü", Çevre ve Şehircilik Bakanı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk'e verildi.

"En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" kategorisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin seçilirken, "En Başarılı İl Belediye Başkanı" ise Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı oldu. "En Başarılı İlçe Belediye Başkanı" İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın seçildiği yarışmada, en başarılı kent valisi ise Bursa Valisi Münir Karaloğlu seçildi.

Programda ayrıca birçok kategoride ödül almaya hak kazanan diğer belediye başkanları da ödüllerini aldı.