CHP'den 14 yönetim kurulu üyesi istifa etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep CHP İl Başkanlığı'nda görevli 16 yönetim kurulu üyesinden 14'ü istifa etti.

CHP Gaziantep İl Başkanı Nesrin Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine henüz istifa dilekçelerinin ulaşmadığını söyledi.

Görevinin başında olduğunu kaydeden Tuncel, istifa eden üyelerle ilgili bilgisinin bulunmadığını, bu durumun kendisini ilgilendirmediğini belirtti.

CHP İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Torun ise 16 CHP yönetim kurulu üyesinden 14'nün partideki görevlerinden istifa etmek durumunda kaldıklarını belirtti.

İstifa kararının yeni oluşan bir süreç olmadığını ifade eden Torun, şöyle konuştu:

"29 Kasım'dan bu yana partideki bazı iç sürtüşmeler, il başkanımızın hissi ve taraflı davranması, partimizin iç dinamiklerini dışa karşı kullanamama, yöneticilik vasfı taşımayan bazı arkadaşlarımızın tutum ve davranışlarından dolayı, partimizin daha çok zarar görmemesi için istifa etmiş bulunmaktayız.''