Danimarka Ankara Büyükelçisi Madsen'den Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

GAZİANTEP (AA) - Danimarka Ankara Büyükelçisi Ruben Madsen, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Madsen, Köken'in makamındaki ziyarette, Danimarka'nın Gaziantep'te bir fahri konsolos açtığını ve Şebnem Ayata Kaplan'ın da fahri konsolos olarak atandığını bildirdi.

İstanbul'dan daha çok Gaziantep'e bakan ve heyet getirdiklerini belirten Madsen, "Bütün bu heyetler önce Ankara'ya geliyorlar. Fakat daha sonra gittikleri iki numaralı şehir Gaziantep. Biz Gaziantep ile bütün alanlarda çalışmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in Suriyeliler için çok şey yaptığını ve bundan dolayı birçok heyet getirdiklerine vurgulayan Madsen, özellikle eğitim ile sağlık alanında önemli çalışmalar yapıldığını ve bunun farkında olduklarını kaydetti.

Köken de Gaziantep'in kendi kendine yeten şehirlerden bir tanesi olduğunu belirterek, sanayi, turizm, tarım ve tarihiyle kentin zengin bir şehir olduğunu ifade etti.



Gaziantep'in gastronomi dalında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Yaratıcı Şehirler Ağına" girdiğini hatırlatan Köken, şunları kaydetti:



"1 milyon 900 bin nüfusunun yanında 350 bin de Suriyeliyi ağırlıyoruz. Şu ana kadar da sorun yaşamadan 5 yıldır bu işi idare eden nadir şehirlerden birtanesiyiz. Erzurum da büyükşehirdir. Şehir merkez nüfusu 350 bin. Düşünün bir büyükşehir kadar bir şehirde ekstra misafir var. Nasıl kaldırılabilirliliğini buradan düşünün."



Suriyelilere çalışma izni verilmesiyle ilgili Madsen'in "Bunun Büyükşehir Belediyesi için iyi olacağını düşünüyorum. Bu hem vergi gelirlerini de artıracak" sözleri üzerine Köken, "Gelirden ziyade, barış ortamını bozmamak adına bunun yapılması lazımdı. Çünkü kayıt dışı çalışan ile çalışmayan arasındaki fark huzursuzluk yaratmaya başlamıştı. Bize ekonomik olarak bir katkısı yok ama huzuru sağlama açısından önemliydi bu mesele" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Köken, Madsen'e yöresel kutnu kumaşından yapılan kravat hediye etti.

