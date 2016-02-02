Ekin ve Uzun'dan GSO'ya ziyaret

GAZİANTEP (AA) - İŞKUR İl Müdürü Siraç Ekin ve SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret etti.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal ve Genel Sekreter Kürşat Göncü bir süre ile görüşen Siraç Ekin ve Mehmet Uzun geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izinleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzun, "Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik" yayımlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yönetmelikle geçici koruma sağlanan yabancıların, kalma hakkı verilen illerde çalışma iznine başvurmalarına imkan verilerek, kayıt dışı çalışmalarının önlenmesi amaçlanmıştır. İlgili illerde, vatandaşlarımızın istihdamını ve çalışma barışını korumak amacıyla geçici koruma sağlanan yabancıların çalıştırılmasında, iş yerinde çalışan Türk vatandaşı sayısı üzerinden bir istihdam kotası düzenlenmektedir."

Yönetmelikle geçici korunan yabancılara çalışma hayatına katılma imkanı sağlanarak, kayıt dışı çalıştırılmasının önüne geçilmesinin amaçlandığını aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Söz konusu yönetmelik hükümlerine göre; 15 Ocak'tan itibaren geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izinleri olmadan çalışamaz ve çalıştırılamaz. Çalışma izni olmadan geçici koruma sağlanan yabancıların çalışması veya çalıştırılması halinde haklarında 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uygulanır."

GSO Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal da ziyaretleri için teşekkür ederek, sigortalı çalışmanın önemini vurguladı.

Akınal ise iş veren ve çalışanların sigortalı çalışma konusunda bilinçli olması gerektiğini kaydetti.