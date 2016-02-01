GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), ocak ayında 148 ülkeye 531 milyon 905 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

GAİB'den yapılan yazılı açıklamada, ocak ayında 531 milyon 905 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.

Gaziantep'in payının 428 milyon dolar olduğu kaydedilen açıklamada, bölgenin lokomotifi olan Gaziantep'in, Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğu belirtildi.

GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, ocak 2016 dönemiyle ilgili ihracat rakamları hakkında bilgi verdi.

İhracatta en büyük payın Ortadoğu ülkeleri olduğunu ifade eden Çıkmaz, "Birliklerimizce ocak ayında, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 22,3'lük düşüşle toplam 531 milyon 905 bin dolarlık ihracat kayda alınmıştır. Aynı ayda, diğer ihracatçı birlikleri adına ise toplam 33 milyon 615 bin dolarlık ihracat kayda alınmıştır. Böylece Birliğimiz ihracat kayıt işlem hacmi, yüzde 23,4'lük düşüşle 565 milyon 520 bin dolar olmuştur" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen ihracatta yüzde 52,8'lik payla Ortadoğu ülkelerinin birinci sırada yer aldığını vurgulayan Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Bölgemiz ihracatında Ortadoğu ülkeleri yüzde 52,8 pay ile ilk sırada yer almakta, AB ülkeleri yüzde 20,2 pay ile ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 12,5 pay ile üçüncü sırada bulunmaktadır. Toplam 148 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiş olup bu ülkelerden Irak, ABD, Suudi Arabistan, Suriye, İran, İtalya, İngiltere, Almanya, Belçika ve Libya bölgemiz ihracatta ilk sıralarda yer alan ülkelerdir."

Ürün bazında yapılan ihracatı da değerlendiren Çıkmaz, ocak ayında gerçekleştirilen en çok ihracatı yapılan ürünlerin halı, kumaş, iplik, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, dış giyim, demir çelik mamulleri ile ağaç ve orman ürünler olduğunu bildirdi.