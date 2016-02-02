"GAP TARIM" ve "GAP FOOD" fuarları açılıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenecek "7. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık" (GAP TARIM) ile "12. Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj" (GAP FOOD) fuarları, 4 Şubat'ta açılacak.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Ankara, Aydın, Burdur, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Konya, Kocaeli, Mardin, Mersin, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa ve Trabzon'dan 150 firmanın stant açacağı fuarlarda, tarım makinaları, traktör ve ekipmanları, hayvansal üretim makinaları, yem katkı maddeleri ve gıda ürünleri sergilenecek.

Akort Fuarcılık tarafından düzenlenecek ve 4-7 Şubat'ta gezilebilecek fuar kapsamında, "2. Kuzu ve Oğlak Güzellik Yarışması" yapılacak. Fuarlarda, Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Antep fıstığı konulu forum düzenlenecek.



"Buzağı Güzellik Yarışması"nın da gerçekleştirileceği fuarda, bu yıl ilk kez "Kasap Şov" adlı bir organizasyon gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte hünerli kasaplar kesimin nasıl yapılacağını, etlerin nasıl kesileceğini ve parçalanacağını hijyenik ortamda sunacak. Daha sonra, kesilen etler fuarda bulunan ziyaretçilere dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akort Fuarcılık Genel Müdürü Gülseren Hülya Akkaya, fuarların hem şehrin ekonomisini canlandırdığını hem de sektörlerin gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtti.

GAP TARIM ve GAP FOOD fuarlarının en çok ziyaretçi çeken fuarlar olduğunu belirten Akkaya, bu yıl 55 bin ziyaretçi beklediklerini kaydetti.

Akkaya, fuarda tüm traktör markaları, tarım makinaları ve ürünleri, örnek çiftlikler, hayvancılık ürünleri, gıda ve tarımla ilgili ürünlerin yer alacağını bildirdi.