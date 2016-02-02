Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Başkanı Toprak:

GAZİANTEP (AA) - PTT 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un başkanı Osman Toprak, devre arası transfer dönemini verimli geçirdiklerini söyledi.

Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yarının tamamlanmasının ardından teknik heyetle kadroyu analiz ettiklerini belirtti.

Bu çalışmanın ardından nokta transferler gerçekleştirme yoluna gittiklerini anlatan Toprak, "Özellikle ligin ilk yarısında gol yollarında sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorduk. Buna yönelik bazı takviyeler yapıldı. Devre arası transfer dönemi bizim açımızdan verimli geçti. İnşallah artık daha güçlü bir takım olarak ligde var olacağız" dedi.

Gelecek vadeden bazı oyuncuları da kadrolarına kattıklarını dile getiren Toprak, "Bazı oyuncularımızı kiralık olarak gönderdik. Altyapıdan gelen oyuncularımızı alt liglere göndererek, tecrübe kazanmalarını istedik. İnşallah ilerleyen yıllarda dış transfer ihtiyacı duymadan kendi futbolcusunu yetiştiren bir kulüp olacağız" diye konuştu.