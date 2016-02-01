Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da transfer



GAZİANTEP (AA) - PTT 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Senegalli kanat oyuncusu İbrahima Wadji ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı kulübün basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senegal takımlarından Mbour Petite Cote'de forma giyen ve ülkesinin 20 yaş altı milli takımında da görev yapan sağ kanat oyuncusu Wadji'nin bir süredir takımla beraber idmanlara çıktığını söyledi.

Çalışmalar sırasında teknik heyetin onayını alan Wadji ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını ifade eden Açıkgöz, "Wadji'den bekletimiz büyük. İnşallah genç oyuncuyla önemli başarılara imza atacağız" diye konuştu.