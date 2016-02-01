Gaziantepspor, Alpay Koçaklı'yı kadrosuna kattı

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, 18 yaşındaki Alpay Koçaklı'yı transfer etti.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep ekibi, Kardemir Karabükspor forması giyen Alpay Koçaklı'yı kadrosuna kattı.
18 Yaş Altı Milli Takımı formasını da giyen orta saha oyuncusunun Gaziantepspor'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Bu sezon ligde forma şansı bulamayan Alpay Koçaklı, Türkiye Kupası'nda ise tek maçta 44 dakika süre aldı.
Alpay Koçaklı'nın ismi, kırmızı-siyahlı takımın Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki kadrosuna ilave edildi.