Gaziantepspor, devre arasını hareketli geçirdi

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemininde 9 oyuncuyla kadrosunu güçlendirirken, 8 futbolcusunu takımdan gönderdi.

Transferde, Bolton Wanderers'ten Prince Desir Gouano, Rennes'ten Mahamadou Bezannier "Habibou" ve Fenerbahçe'den Hakan Çinemre'yi kiralık olarak kadrosuna katan Gaziantep temsilcisi, Eskişehirspor'dan Hürriyet Gücer, Antalyaspor'dan Koray Arslan ve Kayseri Erciyesspor'dan İlhan Parlak gibi tecrübeli isimlere de formasını giydirdi.

Transferin son gününde Kardemir Karabükspor'dan Alpay Koçaklı (18) ve Bursaspor'dan Doğanay Kılıç'ı (20) kadrosuna katan Gaziantepspor, uzun süreli sözleşmeler imzalatarak, geleceğe yatırım yaptı.







- Muhammet Demir gitti





Son dönemlerde hemen her transfer döneminde adı çeşitli kulüplerle anılan Muhammet Demir, Trabzonspor'a gitti.

Ognjen Vranjes, Demba Camara ve Oğuzhan Türk'ün sözleşmelerini fesheden, Ferhad Ayaz'ı ise süresiz kadro dışı bırakan kırmızı-siyahlı yöneticiler, gelecek vaat eden bazı yetenekli oyuncuları da alt liglere kiraladı.

Bu kapsamda Gaziantepspor, İsmail Haktan Odabaşı ile Süleyman Özdamar'ı Giresunspor'a, Müslüm Talşik ise Batman Petrolspor'a transfer oldu.