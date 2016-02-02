Gaziantep'te terör operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK ve terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütünün talimatlarıyla kanunsuz gösteri ve yürüyüş eylemlerine katıldıkları, sosyal paylaşım sitelerinde örgütünün propagandasını yaparak terör örgütünü övdükleri ve Cumhurbaşkanı, kamu kurumları ile güvenlik güçlerine hakaret ettikleri gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, diğer zanlı da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.