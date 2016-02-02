Gaziantep'te yolcu minibüsü devrildi: 5 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman'ın Besni ilçesinden Gaziantep'e yolcu taşıyan Murat Baran idaresindeki 02 D 2028 plakalı minibüs, Ziraat Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Baran ile yolculardan Ahmet Sevim, Ayşe Polat, Halit Kılıç ve Mustafa Nacar, 112 acil servis ekiplerince Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Kılıç ve Polat, ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep'e sevk edildi.